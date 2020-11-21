Afyonkarahisar’da arazi meselesinde kan döküldü Afyonkarahisar’da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

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Afyonkarahisar’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataköy Mahallesinde iki aile arasında arazi meselesinden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında iki aileden 6 kişi silahla yaralandı. Yaralılar çevre de bulunan hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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