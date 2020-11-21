Ağız ve diş sağlığına dikkat! Ağız ve diş sağlığının bozulması önemli hastalıklara neden olabilir

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serhat Korkmaz, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekerek, diş çürüklerinin özellikle kalp dolaşım, kronik solunum hastalıkları ve hatta hamilelerde düşük riskine bile neden olabildiğini belirtti.

Korkmaz, 22 27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ağız ve diş sağlığının genel anlamda vücut sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Korkmaz, ağız ve diş sağlığı bozulması ile vücutta çeşitli hastalıkların oluşabileceğine dikkat çekti. Korkmaz, “Diş çürükleri kalp dolaşım hastalıkları, diyabet, pnömoni, kronik solunum hastalıkları, midebağırsak hastalıkları ve hamilelerde düşük riski hastalıkların bir nedeni olabilmektedir. Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları önlenebilir olmasına rağmen maalesef ülkemizde ve bütün dünyada en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Halbuki ciddi sistemik sorunlara yol açan diş çürüğü ve diş eti hastalıkları koruyucu diş hekimliği hizmetleriyle önlenebilmektedir. Günde en az 2 defa diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması yolu ile ilerde daha ciddi sorunlara yol açabilecek diş eti hastalıkları ve çürüklerin önlenebilir. Düzenli diş fırçalamak da diğer alışkanlıklar gibi çocukluk çağında edinileceğinden, çocuklarımıza örnek olarak bu alışkanlık kazandırılmalıdır” dedi.

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