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Korona virüse karşı aktarların yeni silahı hatmi çiçeği bitkisi Koronadan korunmak isteyenler bu bitkiye yoğun ilgi gösteriyor

İHA

Korona virüse karşı aktarların yeni silahı hatmi çiçeği bitkisi Koronadan korunmak isteyenler bu bitkiye yoğun ilgi gösteriyor

Korona virüsle (Covid19) mücadelede farklı yollar arayan vatandaşlar şifalı bitkilere yönelirken, hatmi çiçeği de yoğun ilgi görmeye başladı.
Afyonkarahisar’da havaların soğumasıyla başta grip olmak üzere pek çok hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Dağlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında "Fatmagül çiçeği" olarak bilinen hatmi çiçeği birçok hastalığa faydasıyla biliniyor. Hatmi çiçeği bitkisel tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan bir bitki türü olarak dikkat çekiyor. Aktarlar korona virüsün akciğerlere ciddi anlamda zarar verdiğini belirterek, vatandaşlara hatmi çiçeği tüketme tavsiyesinde bulundu.
Aktar Zafer Murat Çakır, hatmi çiçeğinin faydalarına ilişkin, i“Hatmi çiçeği birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çiçeğin birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle akciğer iltihaplanmasına karşı koruyucu özelliği var. Vücut ağrılarının giderilmesi için kullanılmaktadır. Hatmi çiçeği vücuttaki iltihabın giderilmesi için kullanılan şifalı bir bitkidir. Vücut iltihabının giderilmesine iyi gelir. Eklem ağrıları olan kişiler hatmi çiçeğini demleyerek tükettikleri takdirde ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Bu çiçeğin çayı en çok kış aylarında tüketilmektedir. Kışın meydana gelen grip ve soğuk algınlığından ötürü öksürük yaşayan kişiler hatmi çiçeği çayını tükettikleri takdirde öksürükten kurtulmaktadırlar” dedi.

Kilogram fiyatı 150200 TL arasında değişiyor
Covid19 hastalığının akciğerlere ciddi anlamda zarar verdiğini aktaran Çakır, “Covid19 dediğimiz hastalıkta akciğere ciddi zararlar veriyor. Hatmi bunları önlemede gerçekten etkili olabilecek bir bitki. Çok basit bir kullanımı var. Sıcak suyu veya sıcak süte 56 adet atılıp demlenmesinin ardından tüketilebilir. Gün içinde 23 bardak içildiği zaman akciğerlere gelebilecek herhangi bir sorunu ortadan kaldırabilir. O yüzden hatmi çiçeği bu yıl bizim için çok kıymetli. Hatmi çiçeğine bugünlerde ilgili çok fazla, kilogram fiyatı da 150 200 TL arasında değişiyor. Tabii 100 gram aldığı zaman bu uzun bir süre kişinin ihtiyacını görür” diye konuştu.

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