Genç muhasebecinin yazdığı polisiye roman büyük ilgi gördü

Afyonkarahisar’daki bir muhasebe bürosunda çalışan Melih Maden’in yazmış olduğu “Kötü” isimli polisiye romanı büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar’da genç muhasebecinin yazdığı “Kötü” isimli polisiye romanı büyük ilgi görürken, romanın hem ismi hem de konusu ilgi çekiyor. Roman yazma merakının lise yıllarından bu tarafa kadar devam ettiğini ifade eden Melih Maden, “Farklı alanlarda kitaplar yazdım. Fakat bu yıl Türkeli Gazetesi İmtiyaz sahibi, eğitimci iş adamı Önder Artuk, Sinada Kitap Evi ve diğer tüm arkadaşlarımızın da katkılarıyla Kötü isimli romanımı yazmış bulunuyorum. Kitabımızda birçok konu yer almaktadır. Romanımı yazma ve yayınlama aşamasında bana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Genç yazar, kitabının yayına girmesiyle birlikte muhasebe bürosunda düzenlediği törenle çalışma arkadaşlarıyla birlikte pasta kesti.

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