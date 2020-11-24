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Pandemi bile engelli öğretmeni mesleğinden uzaklaştıramadı Yaklaşık 11 yıldır akülü sandalye ile okula gelip giden İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal: "Biraz daha sabır ederek inşallah pandeminin üstesinden geleceğiz ve tekrar çocuklarımızla birbirimize kavuşacağız"

İHA

Pandemi bile engelli öğretmeni mesleğinden uzaklaştıramadı Yaklaşık 11 yıldır akülü sandalye ile okula gelip giden İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal: "Biraz daha sabır ederek inşallah pandeminin üstesinden geleceğiz ve tekrar çocuklarımızla birbirimize kavuşacağız"

Afyonkarahisar’da görev yapan engelli öğretmen Ahmet Toksal, pandemi sürecinde okula gelerek çok sevdiği öğrencileri ile online olarak ders veriyor.
Bundan 11 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan İngilizce Öğretmeni Ahmet Toksal, çok sevdiği öğretmenlik mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde online olarak devam eden derslerini okula gelerek veren engelli öğretmen Ahmet Toksal, severek ve büyük bir aşkla yaptığı öğretmenlik mesleğini bırakmayarak bir an olsun öğrencilerinden ayrı kalmak istemiyor. Yaklaşık 11 yıldır akülü sandalye ile okula gelip giden İngilizce öğretmeni Toksal, Afyonkarahisar TOKİ Mevlana Ortaokulu’nda diğer öğretmenlerin yardımı ile dersliklere girerek eğitim veriyor” diye konuştu.

“Öğretmenlik çok iyi geliyor”
2008 yılında bir trafik kazası sonucunda omurilik yaralanması olduğunu ve tekerlekli sandalyeyle hayatını belirten İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal, “Belirli bir süre tedavilere devam ettim. Daha sonra Öğretmenliğe tekrar başlamaya karar verdi. Bundan da çok memnun oldum. Çünkü böyle güzel bir meslekle uğraşmak insana çok iyi geliyor. Biz engellilerin mutlaka bir şeylerle uğraşması gerekiyor. Boş durmak yada sosyal hayata katılmamak psikolojik olarak çok etkiliyor bizi” diye konuştu.
Okul şartlarının engelli öğretmen ve öğrenci için çok iyi olduğunu kaydeden Toksal, “Okulda şartlarımız çok uygun. Artık eskisi gibi değil, asansörlerimiz var, engelli rampalarımız var, yardımcı olan arkadaşlarımız var, herkes yardımcı oluyor elinden geldiği kadar. Hiçbir sıkıntı yaşamadan derslerime girip çıkıyorum” dedi.

“Öğrencilerimi çok özlüyorum”
Pandemi sürecinde eğitimlere uzaktan devam ettikleri aktaran Toksal, öğrencilerini çok özlediğini ifade etti. Toksal, “Pandemide zorlu bir süreçten geçiyoruz. Öncelikle hepimizin sağlığı çok önemli. Dolayısıyla uzaktan eğitime devam ediyoruz şuanda. Mutlaka öğrencilerimizi özledik, onlarda biziz özlediler biliyoruz. Biraz daha sabır ederek inşallah pandeminin üstesinden geleceğiz ve tekrar birbirimize kavuşacağız çocuklarımızla. Öğrencilerimizle bir araya geldiğimizde çok mutlu oluyorum. Öğrencilerimiz her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz çok iyi geçiniyoruz onlarla” dedi.

“Eğimde hiç bir şey engel değildir”
Eğitimin engel tanımadığını sözlerin ekleyen Toksal, “Kaza geçirdiğim öğretmenlik mesleği ile daha önceki arasında çok bir fark yok benim için. İstedikten sonra hiçbir şey engel değildir eğitimde” diye konuştu.

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