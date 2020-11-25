Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı Terör örgütü listesini ele geçiren polis, örgüt üyesi olduğu iddia edilen şahısları Afyon’da yakaladı

Afyonkarahisar’da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde eş zamanlı olarak yapıldı. Suriye/HasekeDaşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen isim listesi ele geçirildiği bildirilmiş, söz konusu liste üzerinde yapılan incelemede ilimizde örgüt mensubu olduğu iddia edilen iki kişinin Afyonkarahisar’da olduğu tespit edildi. Kent merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Vajdi Jwair Hussein AlAnı ve Dhaher Hasan Mohammed gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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