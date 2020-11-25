Afyonkarahisar Belediyesinden vergi borcu yapılandırma çağrısı

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye olan emlakçevre temizlik, ilan reklam vergisi, harcamalara katılım payları, eğlence vergisi, su ve kira borçlarının yeni çıkan kanun kapsamında yapılandırılabileceği kaydedildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye borcu olan vatandaşların 7256 sayılı bazı alacakları yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında borçlarını yapılandırabilecekleri belirtildi. Açıklamada, “Belediyemizce emlakçevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, harcamalara katılım payları, eğlence vergisi, su borçları, kira ve ücretler peşin 691218 aylık taksitler halinde yapılandırabilecek. Bu kapsamda yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 31 Aralık 2020 Perşembe gününe kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler. Vatandaşlarımızın yapılandırma fırsatından faydalanmaları için belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Takip Birimine, Su İşleri Müdürlüğü Su Abone ve Tahakkuk Birimine başvurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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