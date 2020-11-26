İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket İlçe sakinlerinin tamamı hafta sonu uygulanan kısıtlamaya uydu, kolluk kuvvetleri hiçbir kısıtlamayı ihlal cezası yazmadı 28 bin nüfuslu ilçede 682’si temaslı olmak üzere 286 korona virüs pozitif vaka görüldü

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bütün ilçe sakinleri riayet ederken, ilçedeki kimseye kolluk kuvvetleri tarafından kısıtlamayı ihlal ettikleri için ceza yazılmadı. Yaklaşık 28 bin nüfuslu ilçede ayrıca 682’si korona virüs (Covit19) temaslı olmak üzere 286 pozitif vaka olduğu öğrenildi.

Nüfusu 28 bin olan ilçede geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İhsaniye halkının tamamı uyarak örnek bir davranış gösterdi. Yurt genelinde olduğu gibi İhsaniye’de de uygulanan kısıtlamada vatandaşlara kısıtlamayı ya da kuralları ihlal ettikleri için polis ve jandarma tarafından her hangi bir işlem uygulanmadı.

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