Şuhut’ta tedbirler artırıldı, ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs vakalarının artması üzerine alınan önlemler arttırılırken, salgının ilk günlerinde olduğu gibi belediye hoparlörlerinden maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulması konusunda anonslar yapılmaya başladı.

Şuhut Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararların ardından Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan ilçe esnaflarını ziyaret ederek korona virüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler aktardı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki heyet ilçe esnaflarını korona virüs tedbirleri kapsamında denetlemeye devam etti.

Şuhut Afyonkarahisar arasındaki ulaşım yolculuğunda ise HES kodu zorunluluğu getirildi. Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarının Cuma günleri kurulmasına, Cumartesi günü çarşı meydanında kurulan tuhafiye pazarının ise yılsonuna kadar yasaklanmasına karar verildiği öğrenildi.

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