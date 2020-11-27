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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da E-twinning ödülleri verildi

İHA

Afyonkarahisar’da E-twinning ödülleri verildi

Afyonkarahisar’da okullarda yürütülen eTwinning proje çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "ETwinning 2020 Kalite Etiketi" ödül töreni düzenlendi.
Afyon Lisesi konferans salonunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Şube Müdürü Murat Diktaş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, ETwinning projelerinde artışların yüzde bin 250’lilere kadar yükseldiğini ifade ederek şöyle konuştu:
“ETwinning projeleri konusunda hemen hemen her okulda her ilde belirli bir takım çalışmalar yapılıyor. İlimizde bu çalışmalar daha önce başlamış biz geldikten sonrada yapılmaya devam edildi. Ancak sevindirici olan olay şu; Bu gerek Avrupa kalite ödüllerinde gerekse ulusal bazdaki çalışmalarda bu projeler katlanarak her yıl bir adım daha ileriye gidilmesi çıtanın çok hızlı bir şekilde yükseltilmesi gerçekten beni mutlu etti. Ben projelere destek veren okul müdürlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Son 34 yıldır bu projelerle ilgili yapılan çalışmalardaki bizim başarımız ve aldığımız ödüller yüzde binlerle bir artış gösterdi. En son bu sene 20192020 yılında bu projelerdeki başarı artışımız yüzde bin 250’lilere kadar çıktı. Bu gerçekten mutluluk verici bir olaydır. Ben bu başarının devam etmesini diliyorum.”
Daha sonra Müdür Yalçın tarafından ödül alan okul yöneticilerine belgeleri ile birlikte fidan takdim edilmesi ile program son buldu.

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