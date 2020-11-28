Şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin 168 adet uyuşturucu hap çıktı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan çok sayıda yeşil reçeteyle satılan sentetik ecza hap ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İzmirUşak Karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 bin 168 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak F.D. ve M.Ç. isimli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' uçundan adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.