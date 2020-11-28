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Sandıklı Belediyesi 6 yıldır 300 vatandaşa günlük üç çeşit sıcak yemek dağıtıyor

İHA

Sandıklı Belediyesi 6 yıldır 300 vatandaşa günlük üç çeşit sıcak yemek dağıtıyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 6 yıldır 300 vatandaşa 3 çeşit sıcak yemek dağıtıyor.
Göreve geldiği günden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gece gündüz çalışan, bu kapsamda hayata geçirdiği projelerle bölgede geniş ses getiren Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biriside 6 yıldır aralıksız olarak senenin 365 günü ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit sıcak yemek verilmesi oldu. İlçede engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların evlerine her gün 3 çeşit yemek gönderiliyor.
Her gün yaklaşık 300 vatandaşın faydalandığı sıcak yemekler Hüdai Kaplıcaları Sosyal Tesislerindeki aşçılar tarafından özenle hazırlanarak vatandaşlara gönderdiklerini ifade eden Başkan Çöl, belirli aralıklarla yapılan yemekleri kendisinin bizzat takip ettiğini dile getirdi.

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