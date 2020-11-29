Pazarlarda korona virüs denetimleri sürüyor İl Salgın Denetim ekiplerinden maske ve mesafe uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da İl Salgın Denetim ekipleri semt pazarlarında korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

Koronava virüsün artış gösterdiği şu günlerde denetimlerin arttığı Afyonkarahisar’da ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle yoğunluğun yaşandığı pazar yerlerinde maske, mesafe ve sigara denetimleri yapan İl Salgın Denetim ekipleri, pazarcı esnafını kurallara uymaları yönünde uyardı. Maske takmayan vatandaşları da uyaran ekipler, maskelerin doğru takılması ve mesafenin korunması gerektiğini aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Kentte denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği de öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.