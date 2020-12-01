Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu 50 yıllık un fabrikasının yıkım anı amatör kamerada 6 katlı un fabrikası kolon çökertme yöntemi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu 50 yıllık un fabrikasının yıkım anı amatör kamerada 6 katlı un fabrikası kolon çökertme yöntemi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı

İHA

Yarım asırlık fabrika saniyeler içinde yerle bir oldu 50 yıllık un fabrikasının yıkım anı amatör kamerada 6 katlı un fabrikası kolon çökertme yöntemi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki 7 katlı devasa un fabrikası binası ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesi sahipleri tarafından yıkıldı. Koca fabrika kolon çökertme yöntemi ile saniyeler içinde yerle bir oldu.
SandıklıHocalar karayolu üzerindeki yarım asırlık Çiğiltepe Un Fabrikası için sahipleri tarafından ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Yıkım işlemi için fabrika ve çevresinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınarak bir süre fabrika çevresine girişlere izin verilmedi. Ardından mühendisler tarafından hazırlanan yıkım planı çerçevesinde 50 yıllık bina kolon çökertme yöntemi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında ise güvenlik güçleri tarafından anonslar yapılarak bölgeye yaklaşılmasının önüne geçildi. Kontrollü bir şekilde yapılan yıkım çalışması sonra yarım asırlık koca fabrika sadece 10 saniye içerisinde yerle bir oldu. Yıkım anında ortaya çıkan toz bulutu ise uzun süre dağılmadı. Yıkımın ardından bölgede har fiyat çalışması başlatıldı. Fabrikanın yerine ne yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi
YEREL HABERLER Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci ...
Bankaya girmeye çalışan korona virüslü adam HES kodu sayesinde yakalandı Korona virüslü adam yanında oğlunu KYK yurduna götürdü. Babaya 65 yaş sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği için ayrıca bir tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Bankaya girmeye çalışan korona virüslü adam HES kodu ...
Vali Çiçek: “Şehit aileleri ve gazilerimizin emrindeyiz”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Şehit aileleri ve gazilerimizin ...
(Özel) Eber Gölü’nde ürkütücü kayık mezarlığı görüntüsü Bir zamanlar kayıkların ilerlediği gölde şimdi motorlu taşıtlar gidiyor Gölde suların çekilmesi ile adeta kayık mezarlığı görüntüsü ortaya çıktı Karadaki kayıklar suları 4 kilometre çekilen Eber Gölü için tehlike çanlarının çaldığını gözler önüne serdi Kuraklık ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği Eber Gölü’nde suların 4 kilometre çekilmesine neden oldu
YEREL HABERLER (Özel) Eber Gölü’nde ürkütücü kayık mezarlığı ...
Korkmaz ve Koyuncu'dan Şuhut Devlet Hastanesine ziyaret
YEREL HABERLER Korkmaz ve Koyuncu'dan Şuhut Devlet Hastanesine ...
Şuhut'ta kısıtlama kapsamında sıkı denetim
YEREL HABERLER Şuhut'ta kısıtlama kapsamında sıkı denetim
Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı
YEREL HABERLER Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi ...
Pazarlarda korona virüs denetimleri sürüyor İl Salgın Denetim ekiplerinden maske ve mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Pazarlarda korona virüs denetimleri sürüyor İl Salgın ...
Kilosu 10 TL'ye kadar düşen hamsi fiyatı ile vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kilosu 10 TL'ye kadar düşen hamsi fiyatı ile ...
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları teşkilatı kuruldu
YEREL HABERLER Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları ...
(Özel) Azeri Türkleri işgalden kurtarılan ana yurtlarına gidip atalarını yad etmek istiyor Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferine en çok Dağlık Karabağ’dan yüzyıllar önce göç eden Büyükkarabağ köylüleri sevindi
YEREL HABERLER (Özel) Azeri Türkleri işgalden kurtarılan ana ...
Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk dakikalarında denetimler başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk dakikalarında ...
Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı 10 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam eve giren polis tarafından yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X