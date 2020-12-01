Afyonkarahisar’da 'nasıl lider öğretmen olunur?' semineri Öğretmen motivasyon seminerlerinin üçüncüsü yapıldı

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlkokulu Müdürlüğü ile Sandıklı 75.Yıl İlkokulu tarafından organize edilen öğretmen motivasyon seminerlerinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Okul Müdürleri Nuri Altaş ile Mehmet Yılmaz öncülüğüne yapılan seminerlerin üçüncü oturumunda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu yer aldı. Moderatörlüğünü Mehmet Yılmaz’ın yaptığı “Lider Öğretmenlik” temalı seminer Zoom platformu üzerinden gerçekleşti. Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, öğretmenlere sınıf yönetimi ve etkili liderlik üzerine önemli bilgiler vererek etkili tavsiyelerde bulundu.

Seminerde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, nasıl lider öğretmen olunur başlığı altında önemli bilgiler verdi. Cemaloğlu şöyle konuştu:

“Duygusal zekası yüksek insanlar savaşçı ve başarılı insanlardır. Duygusal zeka kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamasını zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir. Çocuklarımızı bu yönde yetiştirmeliyiz. Öğretmenler olarak eleştirisel düşünmeye sahip olmalıyız. Sorgulamayan öğretmen problemli öğretir. Çocuklara keşfetmeyi, araştırmayı, soru sormayı öğretmeliyiz. Yetişkinleri yetiştiremeyen toplum çocuklarını kaybeder.”

Programın sonunda Altaş ile Yılmaz, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu’nun iki okulun öğretmenleri ile buluşup bilgilerini paylaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek kendisine teşekkür etti.

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