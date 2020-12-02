(Özel) 2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi Korona oto yedek parça üretimini aksattı, vatandaş çareyi çıkmacılarda buldu 2. el parça satan çıkmacılarda yoğunluk yaşanıyor Sıfır otomobil parçası bulamayanlar çıkmacılar sayesinde yüzde 70 ucuza parça temin ediyor Yurt dışında 7 bin TL’ye gelen şanzıman çıkmacılarda bakın kaç para

2. el otomobil piyasasındaki yükseliş yedek parça fiyatlarına da yansıyınca vatandaşlar ‘çıkmacı’ diye tabir edilen 2. el parça alım satımı yapan esnafın yolunu tuttu. Nerdeyse tüm marka ve model araçların yedek parçalarının bulunduğu çıkmacılar da hurdaya ayrılan araçların özellikle yürür aksamı denilen motor ve şanzıman gibi kısımlarına vatandaşlar yüzde 70 daha ucuza sahip oluyor.

Yurt genelinde 2. el araç piyasasında yaşanan artış araç yedek parça fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Çoğu ithal olan yedek parça fiyatlarına korona virüs (Covit19) pandemesinden dolayı üretimde yaşanan aksaklıklar ve döviz kurundaki yükselişte eklenince geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkan parça fiyatlarında dolayı vatandaşlar emsallerine göre aradıkları yedek parçaya çıkmacılar sayesinde yüzde 70’e kadar ucuza ulaşıyor. Kaza yapan ya da aracında arıza meydana gelen vatandaşlar araçlarının tamiri için gerekli yedek parçaya çıkmacı diye tabir edilen 2. el parça satıcıları aracılığıyla kolaylıkla ulaşabiliyor.

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