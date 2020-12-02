Bulaşık makinesi deterjanı yiyen çocuk hastanelik oldu

Afyonkarahisar’da bulaşık makinesi deterjanı yiyen 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Eşrefpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kusma şikayeti ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yakınları tarafından getirilen S.N.İ. isimli 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Zehirlendiği belirlenen küçük çocuğun midesi yıkandı. Yapılan inceleme sonrası küçük çocuğun yediği bulaşık makinesi yıkama deterjanından dolayı zehirlendiği öğrenildi. Küçük çocuğun deterjanı neden ve nasıl yediği ise belirsizliğini koruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.