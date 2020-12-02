Vali Çiçek: “Engel elde ve kolda değil aslında kalplerde ve vicdanlardadır”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yayınladığı mesajında, engellilerin hakları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması açısından anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Vali Çiçek mesajında huzurlu ve güvenli bir toplum olmanın yolunun, engelli insanların, toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkün olduğunu ifade etti. Çiçek mesajında “Engel elde, kolda, gözde değil aslında kalplerde ve vicdanlardadır. Engel bedenlerde değil gönüllerdedir. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, ulaşım, evde bakım ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi, onların sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarının sağlanması sosyal devletin bir gereği olarak bizim en önemli görevimizdir. Devletimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra toplum olarak biz de engelli vatandaşlarımızın haklarına saygı göstermeli, onların sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları ve yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardımcı olmalı, engelsiz bir yaşam için çalışmalıyız. Afyonkarahisar Valiliği olarak engellilerimizle ilgili yapılabilecek her türlü olumlu çabaları sonuna kadar destekliyoruz. Geleceğe güvenle bakan bir toplumu inşa etmek, hiç kuşkusuz engelli ya da engelsiz ortak umut ve hedefleri paylaşarak birlik ve beraberliği sağlamaktan geçmektedir. Bu anlamlı günün fiziki engellerin değil zihinsel engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılması, engelli kardeşlerimizin bizim bir parçamız olduğunun idrak edilmesi, engellilerimizin önlerinde hukuki, sosyal, tüm engelleri kaldırmaya vesile olmasını diliyor, Engelli kardeşlerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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