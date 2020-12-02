Frig Vadisinde temizlik çalışması başlatıldı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından turizme daha fazla kazandırılması için Frig Vadisin’de başlatılan proje kapsamında önemli eserlerin bulunduğu Ayazini köyünde temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan ‘Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi’ projesi kapsamında çevre düzenlemeleri devam ediyor. Proje kapsamında İl Özel İdaresine bağlı İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı temizlik görevlileri tarafından vadinin en önemli eserlerinin bulunduğu Ayazini köyünde çevre temizliği yapıldı. Ekipler bölgede çöpleri toplayarak bakım çalışması yaptı. Gün boyu devam eden temizlik çalışmalarına çok sayıda işçi katılırken, çalışmalara köy sakinleri de destek verdi.

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