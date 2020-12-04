Afyonkarahisar halkı kısıtlama kararlarından memnun Vatandaşlar, kısıtlama kararlarının vaka sayılarını düşüreceklerinden emin

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Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da bu akşam 21.00 itibari başlayacak olan ve Pazartesi 05.00’da sona erecek sokağa kısıtlaması kararını olumlu karşılayan vatandaşlar, uygulama ile birlikte vaka sayılarında azalış olacağına da inandıklarını belirttiler.

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