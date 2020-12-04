Uyuşturucu operasyonunda tanımlanamayan madde ele geçirildi

Afyonkarahisar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından 7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 5 kişi yakalanırken, operasyonda esrar ve metanfetaminin yanı sıra uyuşturucu olduğu değerlendirilen ancak tanımlanamayan madde ele geçirildi.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışı yaptığı’ iddia edilen şahıslara ait 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda ise 450,8 gram arama sırasında dedektör köpeğin tepki verdiği yeşil renkli tanımlanamayan madde, 6,3 gram esrar, 7,8 gram 5 parça halinde metamfetamin, 11 adet metamfetamin içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 9 mm çaplı 26 adet mermi, 7,65 mm çaplı 15 adet mermi, 1 adet şarjör, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan ikisi adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen yeşil renkli tanımlanamayan maddenin ne olduğu konusundaki incelemeler ise devam ediyor.

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