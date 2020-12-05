Kumalar dağına 30 yaban koyunu yerleştirildi Nesli tükenmekte olan yaban koyunları doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar’da bulunan Kumalar sıra dağlarına 30 yaban koyunu yerleştirilirken bölgede yaban hayvanlarının envanteri çıkartıldı.

Afyonkarahisar il sınırları içerisinde bulunan Kumalar sıra dağlarına neslinin tükenmesinden dolayı 30 yaban koyunu yerleştirildi. Yaban koyunlarının takibi ve envanteri için Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoğlu’nun katılımıyla teknik personellerce sahada hayvan sayımı yapılarak envanter gerçekleştirildi.

17 kişilik bir ekiple yapılan sayımda yerleştirme alanında 3 adet erkek yaban koyunu koçu, 152 adet yılkı, 14 adet kınalı keklik, 1 adet tilki ve 2 adet kuzgun gözlendi. Ayrıca Anadolu yaban koyunlarından 2 tanesinde vericili tasma takılarak bunlardan alınan verilerle hayvanların ne zaman nereleri kullandıkları, nerede beslendiği, nerede gecelediği gibi bazı verilere ulaşılıyor.

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