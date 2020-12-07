Kısıtlama kurallarına uymayan 81 kişiye 255 bin 155 TL para cezası kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama kurallarına uymayan 81 kişiye 255 bin 155 TL para cezası kesildi

İHA

Kısıtlama kurallarına uymayan 81 kişiye 255 bin 155 TL para cezası kesildi

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde kuralları ihlal eden 81 kişiye polis toplamda 255 bin 155 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz bir şekilde uygulanması için Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda Afyonkarahisar merkez başta olmak üzere Bolvadin, Çay, Çobanlar, Emirdağ, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde tedbirlere uymayan 81 kişiye polis ekipleri tarafından 255 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) 200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor Topladıkları kamışlar hem yurt içi hem de yurt dışı piyasada yoğun ilgi görüyor Eber Gölü’nden toplanan kamışlar yurt içinde kamelya, yurt dışında yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor
YEREL HABERLER (Özel) 200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ...
Koronayı yenen öğretmen soluğu sınıfında aldı Sınıf öğretmeni Atile Tikit: “Boşta olsa sınıfım duygusal anlamda çok şey hatırlattı” “Sınıf atmosferinde ders anlatmak bana iyi geldi” “En kısa zamanda öğrencilerime kavuşmak istiyorum”
YEREL HABERLER Koronayı yenen öğretmen soluğu sınıfında aldı Sınıf ...
Sandıklı Millet Bahçesi projesinde ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Sandıklı Millet Bahçesi projesinde ilk adım atıldı
Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti
YEREL HABERLER Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için ...
Korona virüs karantinasındaki vatandaşlara vitamin desteği Afyonkarahisar Belediyesi korona karantinasındaki vatandaşlara vitamin paketleri gönderiyor
YEREL HABERLER Korona virüs karantinasındaki vatandaşlara vitamin ...
Şuhut'ta sisli hava etkili oldu Sisli hava sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Şuhut'ta sisli hava etkili oldu Sisli hava sürücü ve ...
Kısıtlama sonrası Afyonkarahisar terk edilmiş şehir görünümüne büründü
YEREL HABERLER Kısıtlama sonrası Afyonkarahisar terk edilmiş şehir ...
Kumalar dağına 30 yaban koyunu yerleştirildi Nesli tükenmekte olan yaban koyunları doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Kumalar dağına 30 yaban koyunu yerleştirildi Nesli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X