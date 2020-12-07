Jandarmanın hediyesi ile tarifi imkansız mutluluk yaşadı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli, engelli (özel) genç Mahir Günay’ın en büyük istediği olan yavru köpek talebini yerine getirerek tarifi imkansız bir mutluluk yaşattı.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi’ni ziyaret eden Sandıklı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan ve jandarma personeli ziyaret sırasında özel genç Mahir Günay ekiplerden yavru köpek istedi. Engelleri kaldıralım parolasıyla özel gencin isteğini kısa sürede yerine getiren ekipler Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi’nde Engelli Mahir’i tekrar ziyaret ederek yanlarında getirdikleri yavru köpeği teslim ettiler. Yavru köpeğine kavuşan ve mutluluğu gözlerinden okunan Günay, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yavru köpeğin ismini Akbaş koyan engelli genç, kurum bahçesinde köpek evine yerleştirilen köpeğe gözü gibi bakacağını söyledi.

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