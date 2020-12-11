(Özel) Afyonkarahisar bu haberi dört gözle bekliyor İsrail'e kaçırılan Kybele Heykeli ile ilgili Vali Gökmen Çiçek’ten flaş açıklama “İnşallah biz de hasretin son bulacağı günü bekliyoruz” Yurt dışına kaçırılan ‘Kybele Heykeli’nin doğduğu topraklara dönüyor

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça ‘Kybele Heykeli’ yaklaşık 40 yılın ardından doğduğu topraklara yani Afyonkarahisar’da geri getirilmesini değerlendirerek, “Konuyla ilgili açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanımız yapacak. Ama inşallah biz de hasretin son bulacağı günü bekliyoruz” dedi.

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