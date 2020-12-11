Vali Çiçek kaymakamları ile pandemi tedbirlerini masaya yatırdı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında ilçe kaymakamları ile pandemi tedbirleri kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Vali Çiçek, Kaymakamlara güvenlik ve asayiş noktasında tedbirlerin gözden geçirilmesi ve gerekli durumlarda artırılması talimatını verdi. Çevre ve trafik tedbirlerinin de değerlendirildiği toplantıda, pandemi süreci de ele alındı. Vali Çiçek, salgınla mücadele kapsamında Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığınca alınan ve alınacak tüm tedbirlerin takibinin yapılması, tedbirlerin tam ve eksiksiz uygulanması, sağlık, asayiş ve güvenlik yönünden oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi noktasında uyarılarda bulundu.

Toplantıda ayrıca korona virüsle mücadele kapsamında kurulan İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmalarına hassasiyetle önem verilmesi, uygulanabilirlik ve denetim açısından ilgili tüm kurumlarca gerekli bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.