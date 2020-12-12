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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayıları düşen İhsaniye'de halk pazarları tekrar açılıyor

İHA

Vaka sayıları düşen İhsaniye'de halk pazarları tekrar açılıyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde artan vakaların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kısıtlamalar dâhilinde kapatılan halk pazarları, tedbirlerin alındığı tarihte vaka sayıları 280 iken şuanda vaka sayısının 70'lere kadar düşmesinden dolayı tekrar kurulması kararı alındı.
İhsaniye İlçe kaymakamı Semih Doğanoğlu, yaptığı açıklamada; "İlçemiz geneli vaka sayılarının artış göstermesinden dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak insanların toplu olduğu alanlarda bazı kısıtlamalar almıştık. Bu kapsamda vaka sayıların düşüşe geçtiğinden dolayı halk pazarlarının tekrar açılması yönünde karar aldık. Burada vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Tekrar vaka sayılarının artmaması için lütfen sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Aksi takdirde kolluk kuvvetlerimiz tarafından yasal işlem yapılacaktır" dedi.

“Tedbirlere uyalım salgını hep birlikte yenelim”
İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen de bir açıklama yaparak "Vaka sayılarını düşürmek için alınan tedbirler kapsamında halk pazarlarımızda kapatılmıştı. Tekrar halk pazar yerlerimiz açılacaktır. Ancak vatandaşlarımız korona virüsten korunmak için tedbirlere sıkı sıkıya uyması gerekiyor. Hep birlikte tedbirlere uyalım, salgını birlikte yenelim" diye belirtti.

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