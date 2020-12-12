Afyonkarahisar’da aranan firari yakalandı Evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler, silahlar ve sahte para ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve silahlı tehdit suçlarından araması bulunan firari şüpheli E.A., kadın arkadaşının evinde yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve silahlı tehdit suçlarından firari olarak aranan E.A. isimli şüpheli şahıs, kadın arkadaşı R.Y.’nin evinde yakalandı. Şüpheli E.A. ve saklanmasına yardım eden R.Y. isimli kadın gözaltına alındı. Şahsın yakalandığı adreste yapılan aramalarda; çeşitli uyuşturucu maddeler, uzun ve kısa namlulu silahlar, sahte para ve kesici aletler ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımı ve hazırlanmasında kullanılan toplam 26 adet malzemeye de el konuldu.

Şüpheli firari E.A.’ya yardım ettiği belirlenen arkadaşları B.S. ve R.Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken şüpheli E.A. savcılığa sevk edildi.

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