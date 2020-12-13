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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eber Gölü'nde çıkan yangın söndü

İHA

Eber Gölü'nde çıkan yangın söndü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kamış üretimi ile ünlü Eber Gölü’nde çıkan yangın sabaha karşı yağan yağmurla söndü. Yangında yaklaşık 1,5 kilometrekarelik alandaki kamışlar yandı.
Olay, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde meydana geldi. Dün akşama doğru gölün sularının çekildiği 3 noktada meydana gelen yangın gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Göl arazisinde dumanları ve ateşi gören köylüler durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bölgede sabotaj iddiaları üzerine inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi.
Derekarabağ Köyü Muhtarı Mevlüt Günyaz göl kenarındaki yaklaşık 1 buçuk kilometrekarelik alandaki kamışların zarar gördüğünü belirtirken, yangın sabah kaşı yağmurun yağması ile söndü.

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