Uzman Çavuş Taşpınar, Covid-19’a yenik düştü

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Covid19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde Covid19 tedavisi gören Taşpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Taşpınar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken defin işleminin öğle namazına müteakip Şuhut’un Demirbel Köyü’nde yapılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.