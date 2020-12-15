Covit-19'a yenik düşen Uzman Çavuş Taşpınar memleketinde toprağa verildi

Uzun süredir Covid19 tedavisi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel Köyü’nde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Taşpınar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde bir süredir Covid19 tedavisi gördüğü öğrenilen Taşpınar, evli ve 3 babası olduğu belirtildi.

Merhum Taşpınar memleketi Demirbel Köyü’nde Covid19 önlemleri kapsamına cenaze namazı kılınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Demirbel Köyü Muhtarı Süleyman Kök yaptığı açıklamada, Taşpınar’n sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu, vefatının köy halkı tarafından üzüntüyle karşılandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.