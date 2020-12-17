4 yıldır aranan FETÖ şüphelisini polis yakaladı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Afyonkarahisar’da 4 yıldan bu yana Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan 4 yıldır firari olan D.K., isimli şahsı gerçekleştirdiği operasyon ile yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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