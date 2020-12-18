Afyonkarahisar’da karantinadaki ihtiyaç sahibi ailelere meyve dağıtımı sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi, yaş sebze ve meyve hali esnafı tarafından korona virüs (Covit19) dolayısı ile karantinada olan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bağışlanan meyveleri dağıtmaya başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi daha önce Covid19 salgınına yakalanan ve evlerinde karantina altında bulunan vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i talimatıyla C vitamini desteği kapmasında dağıttı. Başkan Zeybek’in bu çalışmasına toptancı hal esnafından destek geldi. Hal esnafı içerisinde portakal, mandalina, elma ve armuttan oluşan 3 ton meyveyi Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Birimine teslim etti. Belediye Yardım Birim Sorumlusu Kemal Erkuş, 3 ton meyvenin belediye görevlileri tarafından paketlenerek hazırlandığını söyledi. Erkuş, “Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’in talimatlarıyla COVİD19 salgını sürecinde karantinaya giren tüm vatandaşlarımıza C vitamini takviyesi olarak meyve dağıtımı yapmaktayız. Yine başkanımızın girişimleriyle Toptancı hal esnafımız 3 ton meyve katkısında bulundu. Bizlerde yardım birimi olarak görevli arkadaşlarımız birlikte meyveleri paketliyoruz. Daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz” dedi.

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