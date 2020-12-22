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İscehisar’da metruk binaların yıkımına başlandı Yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi

İHA

İscehisar’da metruk binaların yıkımına başlandı Yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi ilçede büyük tehlike arz eden metruk ve eski binaları yıkmaya başladı. Ekiplerin yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.
İscehisar Belediyesi tarafından önceki günlerde ilçede güvenlik, sağlık ve görüntü açısından risk oluşturan metruk binalar için yıkım kararı alındı. Kararın ardından ise hemen yıkım çalışmalarına başlandı. Ekipler iş makineleriyle güvenlik önlemleri aldıktan sonra yıkıma başladı. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İscehisar’ımızın çehresini değiştirmek adına başlattığımız çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden, görüntü kirliliğine sebep olan metruk binaları tespit ettik. Yaklaşık 350 tane olan metruk binaların mülk sahiplerinden onay aldıktan sonra gerekli kurumlardan izinleri alarak yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar neticesinde ilçemize kent estetiği kazandırmanın yanı sıra metruk bina sahiplerine yardımcı oluyoruz. İlçemiz genelinde benzer çalışmalar devam edecek” dedi.
Yıkım çalışmalarının hazırlanan plan çerçevesinde devam edeceği öğrenildi.

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