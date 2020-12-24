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Televizyon ve telefon 0-3 yaş grubu çocukların dil gelişimini nasıl etkiliyor?

İHA

Televizyon ve telefon 0-3 yaş grubu çocukların dil gelişimini nasıl etkiliyor?

Afyonkarahisar Sandıklı 75.Yıl İlkokulu öncülüğünde gerçekleştirilen motivasyon seminerinde öğretmenlere 03 yaş grubu çocukların dil gelişiminde ailenin ve kitap okumanın önemi ile birlikte televizyon ve telefonun ise olumsuz etkileri anlatıldı.
Sandıklı 75.Yıl İlkokulu tarafından gerçekleştirilen öğretmen motivasyon seminerleri Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğretmenlerinin de katılımıyla devam etti. 75. Yıl İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Yılmaz ve Işıklar Balı Sultan İlkokulu Okul Müdürü Abdullah Baydur tarafından yapılan seminerlerin bu oturumunda Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Türkoğlu yer aldı. Moderatörlüğünü Cavit Özkan’ın yaptığı ‘Mutlu Çocukluğun Sırları’ konulu seminer Zoom platformu üzerinden gerçekleşti.
Aynı zamanda Sandıklılı olan Dr. İbrahim Çetin de programa katılarak öğretmenlere desteklerini belirtti.

“Ebeveynler çocuklarını oyunlar aracılığı ile tanıyabileceklerdir”
Türkoğlu, erken çocukluk eğitiminde önemli hususlara dikkat çekerek seminere başlamış ve çocukluğun özellikle 03 yaş dönemine özellikle değindi. Türkoğlu, çocuğun dil gelişiminde ailenin ve kitap okumanın öneminden bahsetmiş, televizyon, telefon gibi teknolojik aletlerin dil gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgiler verdi. Ebeveynlere çocukla kaliteli zaman geçirme ve aynı zamanda çocuğun hayal gücünü geliştirmeleri noktasında tavsiyelerde bulunan Türkoğlu, “Çocukta oyun gücünün önemi büyük. Oyunun çocuğun dünyasındaki yerinin çok önemli olduğunu unutulmamalı ve ebeveynler çocuklarını oyunlar aracılığı ile tanıyabileceklerdir” dedi.
Seminerin sonunda Yılmaz ve Baydur, Türkoğlu'nun iki okulun öğretmenleri ile buluşup bilgilerini paylaşmasından duyduğu mutluluk ve kıvancı dile getirerek kendisine teşekkür ettiler.

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