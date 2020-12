Afyonkarahisar’da turizm değerlendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek: “Afyonkarahisar’a daha önce gelmeyenleri kente çekmemiz gerekiyor” “Otel odası satmaktansa şehri bütünüyle satmalıyız”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin birçok özelliğe sahip olduğunu ifade ederek: “Afyonkarahisar’a daha önce gelmeyenleri yani buranın kültürel ve turizm değerlerini bilmeyenleri kente çekmemiz gerekiyor” dedi.

Turizm potansiyelini arttırmak, kente gelen misafirlere daha iyi hizmet vermek ve birçok alana katkıda bulunmak amacıyla “Turizm Sektörü Değerlendirme” toplantısı düzenlendi. Bir termal otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, 6 aydır Afyonkarahisar’da görev yaptığını ifade ederek, kente daha fazla misafirin çekilmesi gerektiğini belirtti. Çiçek şöyle devam etti:

“Afyonkarahisar’a daha önce gelmeyenleri yani buranın kültürel ve turizm değerlerini bilmeyenleri kente çekmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili ciddi manada çalışma yapmamız gerekiyor. Afyonkarahisar’ı termalin başkenti, mermerin başkenti, sporun başkenti olduğunu biz biliyoruz, bunu tam olarak ortak bir tanıtımla ortaya koymamız gerekiyor. Bu ili yabancı turistlerin, Uzakdoğu turistlerinin, Avrupa ve Ortadoğu’da yaşayan insanların Afyonkarahisar sokaklarında gezdiği ve artık her sokak başında bizim misafirperverliğimizi gören yabancı turistlerin geldiği bir kent haline getirmemiz gerekiyor.”



Yabacı misafirlerin bu şehri tanıması gerekiyor

Afyonkarahisar’a çok fazla yabancı turistin gelmemesinin kendisini çok üzdüğünü kaydeden Çiçek: “Sadece termali ya da otelimizi satarak bu iş olmayacak. Şunu açıkça söyleyeyim hepimiz Avrupa’ya birçok şehre gittik. Biz hep beraber otel odası satmaktansa şehri satmayı başardığımız an bu işin olacağı noktasında hemfikiriz. Kesinlikle ben artık bu saatten sonra sizlerde de onu rica edeceğim. Biz Afyonkarahisar’ı bir bütün olarak satmamız gerekiyor. Bütün tanıtımlarımızın Afyonkarahisar üzerine olması gerekiyor. Afyonkarahisar’ın o kadar özelliklerine rağmen yurtdışından çok fazla misafirlerin gelmemesi beni gerçekten acayip derecede üzüyor. Şuan bizim sokaklarımızı tıklım tıklım olması gerekiyor. Şuan dediğim pandemiden sonra. Birçok yerde İngilizce ve başka dillerde konuşan insanların bu misafirperverliğimizi ve bu kentin tanıması gerekiyor. Allah o kadar çok nimet vermiş ki şehrimize her şey var. Sağlık turizmi diyorsanız var. Spor turizm de ise dünya motokross şampiyonası yapılıyor. Bu kent tesislerin en güzellerine sahip. 28 bin yatak kapasitesinden bahsediyoruz bu acayip bir şey. Bunun karşılığında sadece yerli turistin ve sadece bilenlerin gelip gitmesi ile bu işi götüremeyeceğimiz aşikar.”

Vali Çiçek açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

