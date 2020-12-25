Afyonkarahisar'da dördüncü sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Afyonkarahisar'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 4’üncü haftasında polis ekipleri saat 21.00 itibariyle, sürücüleri ve yayaların denetlemeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibarıyla Afyonkarahisar'da da başladı. Afyonkarahisar kent merkezinde Zafer Meydanı'nda ve şehrin birçok kavşak noktasında araç ve yaya trafiği, kısıtlama öncesinde durma noktasına geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 7 uygulama nokta oluşturuldu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Kısıtlamanın başladığı 21.00'den sonra ise polis ekipleri sokakta olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara da tutanak tutuldu. Tutanakların cezaya dönüşmesi halinde de kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.

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