(Özel) Afyonkarahisar’ın ‘Mandıra Filozofu’na Korona uğramıyor Dağ başındaki evinde; koyun, kuzu, inek, tavuk ve arılarıyla vaktini geçirerek yaşamını tamamen doğal ortamda sürdürüyor Elektriğini bile doğal yollardan sağlıyor Ailesiyle insanlardan uzakta yaşayan Mustafa Taşpınar; “Buraya Korona virüs uğramaz”

Kendisini Afyonkarahisar’ın ‘Mandıra Filozofu’ ilan eden Mustafa Taşpınar isimli vatandaş, Korona virüsten uzakta dağ başındaki evinde; koyun, kuzu, inek, tavuk ve arılarıyla vaktini geçirerek yaşamını tamamen doğal ortamda sürdürüyor.

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyündeki vatandaş tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle ailesiyle birlikte herkesten uzakta yaşamaya başladı. Tam bir ‘Mandıra Filozofu’ aratmayan yaşam tarzıyla doğal yaşayan ve doğal beslenen 43 yaşındaki Mustafa Taşpınar, virüsten uzakta bir yaşam sürüyor.



Elektriğini bile doğal yollardan sağlıyor

Hayatını doğallığa adayan Taşpınar, tüm yiyeceklerini de kendi baktığı inek, koyun, tavuk ve arılardan karşılıyor. Çatısına güneş paneli kurduğu evinde kendi elektriğini de doğal yollarla elde eden Taşpınar, gün boyu hayvanlarıyla ilgileniyor.

“Buraya Korona virüs uğramaz”

Kendisini Afyon’un ‘Mandıra Filozofu’ gibi hissettiğini belirten Taşpınar, virüsten uzakta yaşadığını kaydederek, “Virüsten uzakta ailemle birlikte, koyunumuz var, kuzumuz var, ineklerimiz var. İhtiyaç oldukça köye gidip geliyoruz ve diğer zamanlarda sürekli buradayız. Burada hayvanlarla uğraşıyorum. Hayvanların yemiyle suyuyla uğraşıyoruz. İnek sağımı yapıyoruz. Hayvanlarımızın temizliği ile bakımlarıyla uğraşıyorum. İneklerimizi de yeni aldık ORKÖY’den. 810 kovan arım var. Peynirimizi, sütümüzü, tereyağımızı burada biz kendimiz üretiyoruz. Elektriğimizi güneş panelinden karşılıyoruz. Buraya kesinlikle Korona virüs uğramıyor. Burada dağ başında temiz hava, kimseyle irtibatımız yok. Burada her şey doğal. Burada yazın bahçemizi falan biz kendimiz yapıyoruz. Baraj suyumuz var; domates, biber, salatalık, patlıcan gibi yeşillik ürünlerinin hepsini biz kendimiz yetiştiriyoruz. Ben kendimi burada Afyon’un ‘Mandıra Filozofu’ gibi hissediyorum. Ailemle birlikte her şeyi burada biz kendimiz üretiyoruz, doğal besleniyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.