Frig vadisindeki '12 Havari Şapeli'nde restorasyona başlandı

Frig vadisinin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe sınırları içerisinde kalan kısmındaki ‘12 Havariler Şapeli’nde kayalar üzerine kırmızı kök boyalarla tasvir edilen figürlerin bulunduğu bölgede restorasyon çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Frigya kültürel mirasına sahip çıkmak adına gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki 12 Havariler Şapeli’nin de yer aldığı bölgede restorasyon çalışması başlatıldı.

Vali Gökmen Çiçek, sık sık ‘Frigya bahara gün sayıyor’ sloganıyla dile getirdiği çalışmaları yerinde inceledi. Vali Gökmen Çiçek’in ‘tabiat harikası’ olarak nitelendirdiği bölge, çalışmaların ardından turizmin merkezi haline gelecek. Binlerce yıllık tarihi kalıntılar uzmanlarca incelenip gün yüzüne çıkarılırken ‘12 Havari Şapeli’nin öyküsü de tarihin tozlu raflarından indirilerek tekrar gündeme geldi.

Kayaların üzerine kırmızı kök boyalarla tasvir edilmiş olan figürler Frigya bölgesinde en çok dikkat çeken tarihi kalıntılardan birisi haline geldi. Yüz yıllar önce kilise olarak kullanılan kayalıkların üzerindeki figürler dönemin Hristiyan geleneklerine de ışık tutuyor. 12 Havari Şapeli etrafında mezarların da yer aldığı biliniyor.

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