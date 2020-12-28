Bir mahalleden çıkarılan hafriyat bir başka mahallede yol yapımı için kullanılıyor

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından bir mahallede başlatılan çalışmalar kapsamında çıkan hafriyat bir başka mahallenin yol yapımında kullanılacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yenice Mahallesinde yeni yol açma çalışmasına devam ediyor.

Kentte konforlu ve güvenilir bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışan ekipler, Kanlıca mahallesi TOKİ konutlarından çıkan hafriyatları değerlendirerek Yenice mahallesinde yapımına başlanan yol için kullanıyor. Zemin iyileştirme ve dolgu çalışmalarını sürdüren ekipler, hafta sonu kısıtlamasında da çalışmaların aralıksız olarak devam etti.

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