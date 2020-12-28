Sokağa çıkma kısıtlamasında binlerce kaçak ürün geçirildi

Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından yapılan kontrollerde durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak elektronik ürün ile birlikte cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olay, AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu yapılan yol kontrollerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından A.B., (24) idaresindeki 72 AAC 921 plaka bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramalarda bin 11 Adet Cep telefon kılıfı, 102 adet batarya, 69 adet AirPods kulaklık, 17 adet şarj aleti, 14 adet ekran koruyucu, 13 adet wireless mikrofon, 8 adet akıllı saat, 5 adet telefon ekranı, 2 adet powerbank, 5 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Olayın ardından sürücü A.B., gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.