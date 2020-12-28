Afyonkarahisar’da yağmur yağışı memnuniyetle karşılandı Bazı vatandaşlar yağıştan dolayı şükür duası yaptı

Uzun bir aradan sonra Afyonkarahisar’da yaşanan yağmur yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise yağıştan dolayı şükür duasın yaptı.

Kentte yaklaşık kış mevsiminde olunmasına rağmen yaklaşık 2 haftadan bu yana yağmur yağışı olmaması çiftçiler başta olmak üzere vatandaşları ‘kuraklık’ tehlikesi yüzünden endişelendirdi. Bugün öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren yağış vatandaşların yüzünü güldürdü. Yağmuru sevinçle karşılayan vatandaşların bazıları ise mutluluklarını şükür duası yaparak gösterdi.

Meteorolojik tahminlere göre ise akşam saatlerinde de kentte yağmur yağışı bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.