Şuhut’ta ilçe merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar şaşkınlığa neden olurken, vatandaşlar kar yağışını memnuniyetle karşıladı.

Şuhut ilçe merkezinde yağan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağmur yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde rakımın yüksek olduğu Kumalar Dağı ve Başören köyünde ise kar yağışı baş gösterdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan, yağmur ve kar yağışı kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ilçede sevinçle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.