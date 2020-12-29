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Bakan Soylu’dan PKK’nın militan sayısı ve katılım oranı ile ilgili flaş açıklama: “PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır”

İHA

Bakan Soylu’dan PKK’nın militan sayısı ve katılım oranı ile ilgili flaş açıklama: “PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılı olduğunu kaydederek, “Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır” dedi.
Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan ve Bakan Soylu, son yıllarda verilen etkin mücadele sayesinde adeta yok olma noktasına gelen PKK terör örgütünün militan sayısı ve katılım oranların hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin geldiği noktada terörle mücadeledeki başarısına dikkat çeken Bakan Soylu, “Güvenlik risklerine karşı Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır. PKK ilk terör eylemine 1984 yılında başladı. 1984 yılındaki PKK terör örgütüne katılım toplam 57’diydi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki, 1984 yılındaki ilk terör eyleminin katılım sayısının altında PKK terör örgütü 52. Yani geçen sene 130, 2014 yılında ise 5 bin 558. Geldiğimiz nokta çok önemli bundan her birinizi büyük katkıları oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimiz, Cumhur İttifakı ve aynı zamanda 21. asrın başından itibaren Türkiye’nin yürüyüşünün her birinizin alın teri ve emeğinin olduğunu altını çizerek belirtmek isterim. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.
Gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.

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