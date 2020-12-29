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Bakan Soylu uyuşturucu ile mücadelede 2020 yılı rakamlarını açıkladı: “Bu yıl yakaladığımız kök kenevirini mali değeri 23 milyar TL’dir” “Zehir taciri PKK, sentetik uyuşturucuya yaptığımız saha baskısından kök kenevire yöneldi, orayı da baskıladık” “2018 yılında tüm Avrupa’da yakalanan extacy tabletin yaklaşık 2 katını yakaladık”

İHA

Bakan Soylu uyuşturucu ile mücadelede 2020 yılı rakamlarını açıkladı: “Bu yıl yakaladığımız kök kenevirini mali değeri 23 milyar TL’dir” “Zehir taciri PKK, sentetik uyuşturucuya yaptığımız saha baskısından kök kenevire yöneldi, orayı da baskıladık” “2018 yılında tüm Avrupa’da yakalanan extacy tabletin yaklaşık 2 katını yakaladık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile etkin bir şekilde mücadele ettiğini kaydederek, “2018 yılında tüm Avrupa’da yakalanan extacy tabletin yaklaşık 2 katı, eroinin ise yaklaşık yüzde 20’sini bizim ülkemizin narkotik birimleri yakaladı. Zehir taciri PKK sentetik uyuşturucuya yaptığımız saha baskısından kök kenevire yöneldi orayı da baskıladık ve bu yıl yakaladığımız kök kenevirini mali değeri 23 milyar TL’dir” dedi.
Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda güvenlik güçlerinin suç ve suçlular ile mücadelesini ilişkin rakamsal verilerine değinen Bakan Soylu, siber güvenlik konusunda Türkiye’nin, Avrupa ülkelerinde ilerde olduğuna vurgu yaptı. Bakan Soylu, “Bir çok alanda olduğu gibi siber güvenlikte de. 15 Temmuz öncesinde yıllık 5 bin dijital materyal incelerken, bu yıl itibari ile bu sayı yıllık 350 bin seviyesine gelmiştir. Bu Avrupa’nın tamamının birkaç yılda elde edebileceği bir rakamdır. Bu şunu gösteriyor, Türkiye kapasiteyi kullanabilen ve bireysel kabiliyetlerini toplulaştırdığın da hedeflerine varabilen bir ülkedir. Bu özgüvenini sağladığında bunu yakalayabilecek bir ülke olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

“Sadece bu yıl yakaladığımız kök kenevirini mali değeri 23 milyar TL’dir”
Konuşmasında daha sonra uyuşturucu ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, bu konuda da PKK’nın baskılandığını kaydetti. Bu yıl Türkiye’de piyasa değeri yaklaşık 23 milyar TL olan ve esrar yapımında kullanılan kenevir yakaladıklarını ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi:
“2018 yılında tüm Avrupa’da yakalanan extacy tabletin yaklaşık 2 katı, eroinin ise yaklaşık yüzde 20’sini bizim ülkemizin narkotik birimleri yakaladı. Zehir taciri PKK sentetik uyuşturucuya yaptığımız saha baskısından kök kenevire yöneldi orayı da baskıladık. Sadece bu yıl yakaladığımız kök kenevirini mali değeri 23 milyar TL’dir.”

“Trafik kazası ölümlerinde bu yıl sonu itibari ile 4 bin 930 rakamının altına düştük”
Konuşmasında son olarak Türkiye’de yaşanan trafik kazalarındaki rakamlara değinen Bakan Soylu, bu yıl kazalarda ile 4 bin 930 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Bakan Soylu, “Trafikte 2015 yılında yıllık 7 bin 535 can kaybı verirken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılında bütün ülke devlet başkanları gibi dünyaya söz verdi ve dedi ki ‘bizde yüzde 50 azaltacağız trafikteki can kaybımızı.’ Bütün dünya ülkeleri 2018 yılında bu hedefini 2030 yılına revize etti bizse 2020 yılında tutturduk ve bu yıl sonu itibari ile 4 bin 930 rakamının altına düştük. Bu aynı zamanda hem hedefimizi yüzde 50 azaltmak, bunun yanında araç sayılarının artmasına rağmen ve ehliyet alanların sayısının artmasına rağmen oldu” dedi.

“Bunu tek başına denetim ile sağlamadık”
Trafik kazalarındaki ölüm oranlarının düşmesinde acil müdahalenin çok önemli olduğunu ve bunun Türkiye’de başarılı bir şekilde sağlandığına dikkat çeken Bakan Soylu, “Ama bir taraftan bunu da tek başına denetim ile sağlamadık. Türkiye hakikaten 2021 yılının başından itibaren çok büyük bir atılım meydana getirdi, bölünmüş yollar, havalimanları ve sağlık. Yani her acil durum kapasitemizin artması özellikle trafik kazalarında aldığımız tedbirlerin yerinde ve zamanında olması ile neden teşkil eder. Topyekün başarılı bir sonucun nasıl olacağını ortaya koyduk. Ama işin önemli bir noktasındayız” diye konuştu.
Gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.

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