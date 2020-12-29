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Türkiye’de günlük evden hırsızlık ortalaması 282’den 157’ye çekildi Bakan Soylu, “Hırsızları belirledik, polislere zimmetledik” “Hedef günlük her ilden bir hırsızlık olayı” “FETÖ’nün ve 15 Temmuz’un bize vermiş olduğu zararı tasfiye ettik”

İHA

Türkiye’de günlük evden hırsızlık ortalaması 282’den 157’ye çekildi Bakan Soylu, “Hırsızları belirledik, polislere zimmetledik” “Hedef günlük her ilden bir hırsızlık olayı” “FETÖ’nün ve 15 Temmuz’un bize vermiş olduğu zararı tasfiye ettik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de günlük evden hırsızlık ortalamasının 282’den 157’ye çekildiğini belirterek hedefin her ilde günde bir hırsızlık olduğunu kaydetti. Ankara’da başlatılan pilot uygulamadan bahseden Bakan Soylu, “Hırsızları belirledik, polislere zimmetledik” dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan İçişleri bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’nün 15 Temmuz’da vermiş olduğu zararın tavsiye ederek ortadan kaldırdıklarını kaydetti. Soylu, “15 Temmuz’dan bugüne kadar Sahil Güvenlikte personel sayısını yüzde 30 arttırdık. Profesyonelleşme oranını ise yüzde 71’den yüzde yüze yükselttik. Bugün kolluk teşkilatımız olarak Sahil Güvenlik tamamen yüzde 100 profesyonel noktadadır. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinden kendisine geçmiş yıllarda tahsis edilen er ve erbaş artık almamaktadır. Tamamen profesyonel bir kolluk teşkilatına dönmüştür. Hem sahilimizin güvenliği ve asayişini temin etmek, hem kaçakçılık ve göçle mücadele hem de kaçak balıkçılıkla mücadelede hakikaten bütün dünyaya örnek olabilecek anlayış sergilemektedir. Aynı şekilde jandarmamızda da personel sayısı yüzde 13,5 arttı, profesyonelleşme oranımız da yüzde 58’den yüzde 82’ye çıktı. Yani bir taraftan FETÖ’nün ve 15 Temmuz’un bize vermiş olduğu zararı tasfiye ettik, ortadan kaldırdık, diğer taraftan da kapasitemizin, aynı zamanda da öz güvenimiz, aynı zamanda da elde ettiğimiz sonuçlarla da verimliliğimizi arttırdık. 30 bin çarşı ve mahalle bekçisiyle sokakların asayişinde çok farklı bir trend yakaladık” diye konuştu.

“Hırsızları belirledik, polislere zimmetledik”
Türkiye’deki hırsızlık olayını günde 10’e indirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Soylu, hırsızları polislere zimmetlediklerini söyledi. Günlük evden hırsızlık ortalamasını 282’den 157’ye çektik. Sayın Genel Müdürümüz, tüm arkadaşlar hep birlikte söz verdiler; çalışacağız, 2021 için hedefi 100’ün altına düşüreceğiz. Ortalama bir şehirde sadece günde bir hırsızlık. Bunu becerebilme kabiliyetine sahip olduğumuzu çok iyi biliyoruz. İşin formülünü bulduk. Ankara’da pilotunu uyguladık; hırsızları belirledik polislere zimmetledik. Onun için kimsenin hareket etme kabiliyetini bir vesileyle sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Vefa Destek Grupları, 19 milyonu aşkın talep ve hizmeti karşıladı”
Pandemi sürecinde hiçbir Dünyada örneği olamayan Vefa Destek Gruplarının bugüne kadar 19 milyonu aşkın talep ve hizmeti karşıladığını aktaran Bakan Soylu, “Geçen yıl 450 bin kaçak göçmen yakalamıştık. Bu yıl virüs salgınına rağmen sayımız 119 bin oldu. Az bir sayı değil. Dünyayı alt üst eden virüs salgınında da küresel ölçekli bir başarı ortaya koydu ülkemiz. Gelişmiş ülkelerin birbirlerinin maske kargolarına el koydukları, AB üyesi ülkelerin birbirlerinden gelen yardım çağrılarına kulak tıkadığı bir süreçte bizim sağlık sistemimiz Allaha şükür kilitlenmedi, hiçbir malzemenin sıkıntısı çekilmedi, kamu düzenimiz bozulmadı ve özellikle tedarik ve üretim zincirinde herhangi bir aksama söz konusu olmadı ‘imdat’ diye bağırmadık. Vefa Sosyal Destek Gruplarını oluşturduk ki dünyada örneği yok. Sivil, resmi, belediye, yerel yönetimler hep birlikte el ele verdik; büyüklerimiz evlerinde yalnız bırakmadık. Hem Ahlakımızın, hem atalarımızın bizlere öğrettiği, hem de dinimizin bize emrettiği o anlayışların tamamını bir güzel ahlak örneği olarak gerçekleştirdik. Ve bu organizasyon eliyle 19 milyonu aşkın talep ve hizmet karşılandı” diye konuştu.

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