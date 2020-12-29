Başkan Zeybek'ten Bakan Soylu'ya ekmek kadayıfı ikramı Başkan Zeybek, "Bakanımız yedikten sonra haşşöne diyerek güzel bir ohh çeker" paylaşımında bulundu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, plazma bağışında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kentin dillere destan tatlısı kaymaklı ekmek kadayıfından’ ikram edip sosyal paylaşım hesabından, "Bakanımız yedikten sonra haşşöne diyerek güzel bir ohh çeker" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Daire Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ‘Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret etti. Ziyarettin ardından ise Başkan Zeybek sosyal medyada görenleri tebessüm ettiren bir paylaşım yaptı. Başkan Zeybek, geçtiğimiz günlerde plazma bağışında bulunan Bakan Soylu’nun fotoğrafını "Plazma bağışında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tescilli yöresel kaymaklı ekmek kadayıfımızı ikram etmek isteriz, Bakanımız yedikten sonra haşşöne diyerek güzel bir ohh çeker" başlığı ile paylaştı.

Bugün gerçekleşen ziyaretin hemen ardından ise Başkan Zeybek bu defa aynı paylaşımı Bakan Soylu’yu da etiketleyerek, "Hazır zaferin kazanıldığı topraklara gelmişken davetimiz halen geçerli. Kaymaklı ekmek kadayıfımız sizi bekliyor bakanım. İkram ettik, doping oldu. Vatan hainleri anladınız siz" başlıkları ile iki paylaşım yaptı. Başkan Zeybek’in paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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