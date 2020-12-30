Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu: 4 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Operasyonlar, kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda torbacı diye tabir edilen 4 sokak satıcısı gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 84 adet sentetik ecza, 268 adet ecstasy hap, 17 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 40,41 gram esrar, 1 adet şeffaf poşet içerisinde 5,19 gram gelen kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.