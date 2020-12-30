Misli.com 2. Lig: Afyonspor: 1 - Hacettepespor: 0

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde Hacettepespor'u 10 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Sedat Yavanoğlu xx, Hasan Erdoğan xx
Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Seyfettin Anıl Yaşar xx, Veli Kızılkaya x, Emre Tosun xx, Onur Ramazan Toprak xx (Görkem Güven dk. 90 ?), Cihan Özkara xx (Hacı Mustafa Karabulut dk. 86 ?), Savaş Tağa xx (Okan Yıldız dk. 75 x), Yusuf Emre Kasal xx, Ferhan Evren x (Mehmet Özdıraz dk. 46 xx), Aykut Uluç x (Veysel Karani Ünal dk. 46 xx), Ferit Erişçi xx
Hacettepespor: Yasin Davuş Metehan Mert xx, Volkan Kılıç xx, Mehmet Can Güngör xx, Ali Eren Karadağ x, Muhammed Ali Barutcu x (Ataberk Gök dk. 64 x), Kaan Yüksel xx (Sarp Ekinci dk. 84 ?), Musa Şahindere xx, Ahmet Arda Tuzcu xx, Yağız Suat Bolat x (Yavuz Selim Okur dk. 60 x), Umutcan Akdeniz xx
Gol: Mehmet Özdıraz (dk. 59) (Afyonspor)
Kırmızı kart: Veli Kızılkaya (dk. 72) (Afyonspor)
Sarı Kartlar: Aykut Uluç, Veli Kızılkaya, Onur Ramazan Toprak, Ferhan Evren (Afyonspor) Yağız Suat Bolat, Mehmet Can Güngör, Volkan Kılıç (Hacettepespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.