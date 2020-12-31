Lüks araçta binlerce sahte TL ele geçirildi

Afyonkarahisar’da durdurulan lüks araçta yapılan aramada 7 bin 450 sahte Türk Lirası (TL) ele geçirildi.

Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine kent merkezinde uygulama noktası oluşturarak 03 ACJ 482 plakalı lüks bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 149 adet 50 TL banknot olmak üzere toplamda 7 bin 450 sahte TL ele geçirdi. Olayın ardından Y.G. (23) isimli şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.